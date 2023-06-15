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Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğa oynayacağız''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi:
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluğa oynayacağız. Geçen sezon adaletsiz bir sistem uygulandı ve bundan etkilendiğimizi düşünüyoruz. Mert, Ghezzal ve Josef gibi oyuncularımızdan uzun süre faydalanamadık. Bunların hepsini iyi transferlerle, oturmuş kadromuzla ve hocamızla önümüzdeki sene halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

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