Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanını asbaşkan Emre Kocadağ, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, futbol transfer, scouting ve futbol yapılanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futboldan sorumlu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile birlikte izlediği belirtildi.

Antrenmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Çebi'nin, Galatasaray maçı için başarı dilediği aktarıldı.

TAKIM MAÇA HAZIR

Beşiktaş, Süper Lig´in 40´ıncı haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5´e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.