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Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı: Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz, Ali Şafak Öztürk...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı çarpıcı açıklamalar yaptı. Ara transfer dönemiyle ilgili konuşan Çebi, Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ve Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk'le ilgili gündeme damga vuracak ifadeler kullandı

Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı: Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz, Ali Şafak Öztürk...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da katıldığı televizyon programında gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HULK VE MANDZUKIC GÜNDEME GELDİ AMA BEŞİKTAŞ'I ZARARA UĞRATMAM"

"Ara transfer dönemi çok sağlıklı değildir. Birçok futbolcu getirmek istersiniz ama getirdikleriniz de birçok takımda yer bulamayan isimler olur. 3-4 ay için şansınız yanınızda değilse, 2-3 yıllık problemli transferler yaparsınız. Ara transferde mecbur kalmadıkça çok transfer yapmayan biriyim. Cenk Tosun çok önemli bir oyuncu. Türkiye'den rekor bir bedelle Premier Lig'e giden bir isim. Yazın almak istedik, olmadı. Ancak kafamdan hiç çıkmadı. Hulk, Mario Mandzukic gündeme geldi ama Beşiktaş'ı zarara uğratamam. Ancak bu şekilde transfer yapabilirim"

"AVCI İLE ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Abdullah Avcı ile asla 3 yıllık kontrat düşünmezdim. Onlar gidebiliyor ama kulüp eli, kolu bağlı, bunları seyrediyor. Aradaki farkı şimdi bizim ödememiz gerekiyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bunlar hukuksal konular ama duygusal da konular. Hocamızı çok fazla tartışmak istemiyorum. Onunla bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bize zarar vermek isteyeceğini düşünmüyorum"

DORUKHAN TOKÖZ'LE SÖZLEŞME YENİLECEK Mİ?

"Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor, imza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez. Hulk ve Mandzukic ile de böyle oldu"

"FENERBAHÇE'YE GİDERSE RAHATSIZ OLURUM AMA 1 KURUŞ FAZLA VERMEM"

"Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Dorukhan ve menajeri de yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yerde devam eder"

"CENK TOSUN'U DAHA SONRASI İÇİN DE HAYAL EDİYORUM"

"Cenk Tosun'u daha sonrası için de hayal ediyorum. Onunla anlaşıp, yola devam edebileceğimizi hayal ediyorum."

"ŞAMPİYONLUK PLANLARIMIZDAN VAZGEÇMEDİK"

"Şampiyonluk planlarımızdan hiç vazgeçmedik. Bazı takımların kapalı futbol oynaması, Türk futboluna çok yarar sağlamıyor. Bir taraftan yayıncı kuruluştan gelirimiz niye düşüyor diyoruz ama baktığımızda da marka değerini yukarı çekecek bir futbol oynanmıyor. Antalyaspor maçı da böyleydi. Hakemin sert hareketlere taviz verdiğini gördüm. Hakemin koyması gereken tepkiyi koymaması beni rahatsız eden bir konudur. Kalecime topu elinde fazla tuttu diye kart gösteriyorsun, öbür tarafta oyuncular yerde yatıyor. Biz oyun oynanmasını istiyoruz"

"ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK MUHATABIM DEĞİL"

"Ali Şafak Öztürk muhatabım değil, çünkü Antalyaspor ile ilişkisi yok. Antalyaspor taraftarı değil. Hangi takımı desteklediği ve hangi takımın kongre üyesi olduğu ortada. Bu arkadaşın, bu tarz söylemleri oluyor. Taraftarı üzdüğünü düşünüyorsa, başka kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'un başına geçsin, ya da hangi atkıyı takıyorsa onlar hakkında konuşsun. Bizim adımızı ağzına almasın."

"LİGİN EN İYİ TOP OYNAYAN TAKIMI BEŞİKTAŞ"

"Ligin en iyi top oynayan takımı Beşiktaş'tır. Bunu ben değil, otoriteler söylüyor. Hakemlerin yaptıkları iş çok önemli ve değerli. Burada mümkün olduğu kadar adaletli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar diyorlar. Buna iki etken olabilir. Ya TFF'nin tavırları ve limitleri olabilir ya da hakemler olabilir. Böyle bir şey yaparlarsa taş üstünde taş bırakmam. Birilerinin yapmış olduğu, yapacağı tutumlarla Beşiktaş'ın önü kesilecekse... Düşünmek istemiyorum"

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