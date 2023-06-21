"NE EKERSE ONU BİÇER"

"İlk bakışta doğru söylemiş. Kulüpler Birliği'nde de söyledi. Bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. Sen, beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böyle bir şey yok. Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz."