Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

Beşiktaş’ın 2023-2024 sezonun giyeceği beyaz, siyah ve kırmızı renkteki formalar tanıtıldı. Başkan Çebi, formaları çok beğendiğini söyleyerek, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş’ı" dedi. İşte Çebi'nin sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM / İHA
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    Beşiktaş’ın 2023-2024 sezonun giyeceği formalar, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısıyla görücüye çıktı. Beyaz iç saha, kartal kanadı sembolünün bulunduğu siyah deplasman ve Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen yıldız desenin bulunduğu alternatif üçüncü formanın tanıtımında Başkan Ahmet Nur Çebi de yer aldı.
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "STAT VE BİLET GELİRİ YETERLİ DEĞİL"

    "Sadece stat gelirleri ve bilet gelirleri yeterli olmuyor. Bu Türkiye'ye özel değil, tüm dünyada böyle. Sonsporlarımıza göz bebeğimiz gibi dikkat ediyoruz. Kendilerinin bize verdiği değer de gurur kaynağı oluyor. Kulüpler olarak Kovid, deprem derken çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Nefes alabiliyorsak, çok değerli sponsorlarımız sayesinde oluyor. Onlara teşekkür ediyorum."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "KONGREDE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYECEĞİM"

    "TFF Kongresi'nde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı. Kırmızı formayı daha çok beğendim. Hepsi güzel. Zevk meselesi. Babama sorsanız, çubukluyu tercih edecektir. Bu yüzden 3 tane yapıyoruz."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "BEŞİKTAŞ'I UMURSAMIYORUM DİYEMEZ"

    "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ikinci Başkanımız Engin Baltacı arasındaki diyaloğu sordunuz. TFF Başkanı ile huzursuzluk yaşıyoruz. Saygısızlık yapmadan fikirlerimizi paylaşıyoruz. İlişkilerimiz Ahmet Nur Çebi - Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Bazen konular şahsileştiriliyor. Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "NE EKERSE ONU BİÇER"

    "İlk bakışta doğru söylemiş. Kulüpler Birliği'nde de söyledi. Bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. Sen, beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böyle bir şey yok. Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "TFF'YE BEŞİKTAŞLI ÖNERMEYECEĞİM"

    "TFF'ye Beşiktaş camiasından birini önermeyeceğiz. Kendileri bunu bulurlar. Bu onların sorumluluğu. Başkalarına nasıl davranıyorsa, benim camiama da öyle davranmalı. Bunu kendisi hissetmeli. Beşiktaş'tan birilerinin orada olup olmaması önemli değil. Beşiktaş hakkını korur. Tribündeki taraftar da hakkını arar."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    "TFF'Yİ İBRA ETMEK DOĞRU DEĞİL"

    "TFF'nin yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Yapacaklarını olumlu bulursak, saygı ve sevgi çerçevesi içerinde devam ederiz. Ne görürsek, o şekilde cevabını veririz. Türk futbolu için ellerinden geleni yapacaklarını umut ediyorum."
  • Ahmet Nur Çebi: TFF kongresinde giymeyi düşünüyorum!

    ROMAIN SAISS VE GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

    Ahmet Nur Çebi: "Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.