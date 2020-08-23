Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün yaptığı "Futbolcuların yüzde 99'u indirime yanaşmıyor" sözlerine açıklık getirdi. TRT Spor'a bağlanan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İndirim konusu iki türlü. Birincisi geçen sezon Kovid-19 nedeniyle indirim taleplerimiz oldu. Türk futbolcularımızın hemen hemen hepsi gereken desteği verirken yabancılardan maalesef bu desteği alamadık"

"İndirimle ilgili ikinci nokta yeni sezonla ilgili kontratlar. Necip Uysal'ın dışında maalesef yol alamadık. Özellikle çok yüksek kontratları olan yabancı futbolcular var. Onlar indirim yapmıyor"

"YABANCILAR 'BU KONTRATLARI BULAMAYIZ' DEDİ"

"Yabancı oyuncular 'Biz bu kontratları bir daha bulamayız' diyor maalesef. Bir bunları ödemesi var bir de TFF'nin koyduğu limitler nedeniyle yeni transfer yapmak var. Yeni oyuncu almakta zorlanıyoruz"

"LİMİTİMİZ 30 MİLYON EURO"

"Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Limitimiz 30 milyon Euro"

"VIDA'NIN ÜCRETİ ÖDEYEN KULÜP YOK"

"Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor"

AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ

"Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil"

"OĞUZHAN İNDİRİM YAPTI AMA TL KARŞILIĞI YOK"

"Oğuzhan'ın yapmış olduğu indirim Euro üzerinden evet ama TL olarak bu yansımıyor. Kendisiyle görüşüp açıklık getireceğiz bu konuya"

"Koronavirüs nedeniyle sezon bitmeden 1 ay evvel sahada Adem Ljajic'ten faydalanamadık. Ligler başlamaya yakın, antrenmana çıktıktan 2 gün sonra sakatlandı. Sakatlığı devam ediyoruz. Kendisinden fiili olarak faydalanamıyoruz. Sahadaki durumu bu."