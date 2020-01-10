Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya Belek’te sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı taraftarların maça olan ilgisi de yoğundu.

Beşiktaşlılar, karşılaşma öncesinde mücadeleyi izlemek üzere tribüne gelen Ahmet Nur Çebi’ye de sevgi gösterilerinde bulundu. Çebi lehine tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra başkanla fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

Ahmet Nur Çebi’ye tezahürat yapan taraftarlar, eski başkan Fikret Orman’a ise ‘ Fikret Orman paralar nerede?’ diye tempo tuttu.