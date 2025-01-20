Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Suç örgütü soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Ahmet Özer'in, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Özer, ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."