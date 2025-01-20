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        Haberler Gündem Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklamaya sevk edildi - Gündem haberleri

        Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklamaya sevk edildi

        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanması talep edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:22
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        Ahmet Özer'e bir tutuklama talebi daha
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        Suç örgütü soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Ahmet Özer'in, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

        Özer, ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

        Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

        Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

        "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

        "Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."

        Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

        Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Ahmet Özer
        #İhaleye fesat
        #haberler
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