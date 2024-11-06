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        Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi

        "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları tahliye talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:21
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        Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi
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        İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ya hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı eski milletvekili ve aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığını ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunuldu.

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        Dilekçede, Özer'in akademik ve siyasi kimliği nedeniyle yoğun iletişim ağı olduğu, yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yaptığı, terör örgütü PKK/KCK'dan işlem yapılan 694 kişiyle görüşmediği iddia edildi.

        Özer'in yazdığı "Dağ Sancısı" kitabının kurgulanmış aşk romanı olduğu ve hayali karakterlerden oluştuğu ileri sürülen dilekçede, Faik Kaplan isimli kişiden gelen para transferinin 29 aylık düzenli kira bedeli ödemesi olduğu kaydedildi. Dilekçede, Özer'in terör örgütü PKK'nın amacını, ideolojisini ve hedeflerini benimsemediği, 10 yıldan fazla süredir CHP üyesi olduğu ifade edildi.

        CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

        İtiraz dilekçesinin hakimliğe sunulmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

        CHP İstanbul il yöneticileri ile avukatların da katıldığı açıklamada konuşan Murat Bakan, Özer hakkındaki iddiaları delilleriyle birlikte çürüttüklerini dile getirdi.

        Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen Faik Kaplan tarafından yapılan para transferinin, kira ödemesi olduğunun ispatlandığını, hesap hareketlerinin şaibeli olduğu iddiasının seçim kampanyasında Özer'in aile bireyleri ile dostlarının kendi aralarında topladıkları paralar olduğunu ifade eden Bakan, politikacıların vatandaşın GBT'sini sorgulama yetkilerinin olmadığını, bir günde yüzlerce telefon görüşmesi yapabileceklerini belirtti.

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