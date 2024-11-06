Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ya hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı eski milletvekili ve aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığını ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunuldu.

REKLAM Dilekçede, Özer'in akademik ve siyasi kimliği nedeniyle yoğun iletişim ağı olduğu, yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yaptığı, terör örgütü PKK/KCK'dan işlem yapılan 694 kişiyle görüşmediği iddia edildi. Özer'in yazdığı "Dağ Sancısı" kitabının kurgulanmış aşk romanı olduğu ve hayali karakterlerden oluştuğu ileri sürülen dilekçede, Faik Kaplan isimli kişiden gelen para transferinin 29 aylık düzenli kira bedeli ödemesi olduğu kaydedildi. Dilekçede, Özer'in terör örgütü PKK'nın amacını, ideolojisini ve hedeflerini benimsemediği, 10 yıldan fazla süredir CHP üyesi olduğu ifade edildi.