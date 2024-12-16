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        Haberler Gündem Güncel Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi

        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Aralık'ta gözaltına alınan 12 şüpheli bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:02
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        Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli, belirlendi.

        "TUTUKLAMA TALEBİYLE" MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi. Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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