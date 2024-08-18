Ahmet Selim Kul: Ali Koç hakkında algılarla toplumda antipati yaratıldı

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar olaylar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un fiziksel saldırıya uğraması gündeme oturdu. HT Spor Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul konuya dair değerlendirmede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Birilerinin işlerini iyi yapmamasından dolayı yaşanan hatalar silsilesi olayı buraya getirdi. Suudi Arabistan'da da benzeri yaşanmıştı. Protokollere önem verilmemesi, 'Hallederiz ya' mantığıyla hareket etmesi olayı uluslararası krize çevirmişti. Konu Ali Koç'a ihale edilince görevliler rahatlıyor! Bir grup sürekli Ali Koç'a saldırıyor, bu algılarla da toplumda antipati yaratıldı. Birilerinin hatası varsa, Ali Koç olayın içerisindeyse konu Ali Koç'a ihale ediliyor ve kapatılıyor. Dün de olan şey aslında Fenerbahçe'nin 450-500 taraftarının stadyuma sokulmaması"