Ahmet Selim Kul: Ali Koç hakkında algılarla toplumda antipati yaratıldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olurken sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da fiziksel saldırıya uğradı. HT Spor Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul değerlendirmelerde bulundu
Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar olaylar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un fiziksel saldırıya uğraması gündeme oturdu. HT Spor Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul konuya dair değerlendirmede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
"Birilerinin işlerini iyi yapmamasından dolayı yaşanan hatalar silsilesi olayı buraya getirdi. Suudi Arabistan'da da benzeri yaşanmıştı. Protokollere önem verilmemesi, 'Hallederiz ya' mantığıyla hareket etmesi olayı uluslararası krize çevirmişti. Konu Ali Koç'a ihale edilince görevliler rahatlıyor! Bir grup sürekli Ali Koç'a saldırıyor, bu algılarla da toplumda antipati yaratıldı. Birilerinin hatası varsa, Ali Koç olayın içerisindeyse konu Ali Koç'a ihale ediliyor ve kapatılıyor. Dün de olan şey aslında Fenerbahçe'nin 450-500 taraftarının stadyuma sokulmaması"
"Fenerbahçe taraftarının keyfi sebeplerle stadyuma girişi geciktirilmiştir. Burada problemli davranışlar var. Çok çağdışı uygulamalar var. Emniyet'in alanı ve araştırılacaktır ancak Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler maç başlamadan saatler önce stada geliyor ve orada da bekletiliyorlar. Bu işin raconu budur, bir kulübün taraftarı stada alınmıyorsa bizzat başkan konuyla ilgilenir. Konu devre arasına kadar uzayınca Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı da doğal olarak devre arasında taraftarının önüne gidiyor. 'Fenerbahçe başkanı tahrik etti' deniyor. Tahrik olunan şey nedir? Fenerbahçe 2-0 önde... Burada görevini iyi yapmayan birileri var ve Fenerbahçe Başkanı, Göztepe akreditasyon kartı taşıyan birisinin saldırısına uğruyor."