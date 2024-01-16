Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: İsmail Yüksek gidiyor mu?

Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine değinirken son dönemde gündeme gelen İsmail Yüksek iddialarına da açıklık getirdi.

Ahmet Selim Kul'un İsmail Yüksek hakkındaki açıklaması şöyle:

İsmail Yüksek'e Fransız basınından bazı gazeteciler Lyon'un ilgi gösterdiğini yazdı. İsmail Yüksek'e Lyon'un talip olduğu doğru. Yaklaşık 13 milyon euro civarında bir bedel konuşuluyor. Fenerbahçe 15 milyon euro talep edecek. Sadece Lyon değil Marsilya ve Rennes de bu oyuncuyu takipte. Lyon'un hamlesinden sonra bu iki kulüpten hamle görebiliriz.

İsmail Yüksek gidiyor mu? Çağlar Fenerbahçe'ye mi?

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı @ahmetselimkul #GeçişOyunu'nda anlattı. pic.twitter.com/mSr9rnOTT5 — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 15, 2024

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Atletico Madrid forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi hakkında da önemli bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul şunları paylaştı:

"Selahattin Baki, İspanya'ya gitti çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşıldı haberleri çıktı fakat henüz ne oyuncuyla ne Atletico Madrid ile o noktaya gelinmedi. Çağlar'ı Fenerbahçe dışında ciddi olarak çok fazla kulüp istiyor, Arap kulüpleri de var ama oraya gitmeyecek gibi. Fulham, Roma ve West Ham, Fenerbahçe dışında bu 3 kulüp de istiyor. Atletico Madrid kısmı çok önemli burada. Bu transfer hala kolay bir transfer değil. Fenerbahçe'nin Çağlar hamlesi bir stoperi yerli yapmak için çok önemli bu sayede orta sahada 3 yabancı oynatabilecek. Bu transfer de olacak gibi gözüküyor. Bence Çağlar gelirse İsmail'in satışında daha rahat hareket edebilir Fenerbahçe."