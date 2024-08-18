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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Ahmet Selim Kul, Göztepe - Fenerbahçe maçını yazdı: "Duyulur tonda rahatsızlıklar" - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Göztepe - Fenerbahçe maçını yazdı: "Duyulur tonda rahatsızlıklar"

        Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta 90+5'te yediği golle beraberliğe razı oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı kaleme aldı: "Duyulur tonda rahatsızlıklar"

        Giriş: 18.08.2024 - 00:34 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:34
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        "Duyulur tonda rahatsızlıklar"
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        Yıl artık 2024 oldu. Bugün maça giremeyen taraftar izledik. Son çare sahaya girip taraftarının güvenli bir şekilde maç izleme hakkını sağlamaya çalışan ve kendisine yapılan saldırı girişimi sonrası yere düşen başkan izledik.

        Bu görüntüler izaha muhtaçtır. Fenerbahçe'nin başkanına yapılan saldırı girişimi kabul edilemezdir. Umarım bu tatsız görüntülere sebep olanlar gerekli yaptırımlarla karşılaşırlar. Yaralanan taraftarlara bir kez daha geçmiş olsun.

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        "KAĞIT ÜZERİNDEKİ HÜCUM GÜCÜ OYUNA YANSIAMADI"

        Geçen yıldan hatırladığımız fakat hiç özlemediğimiz bu konuların ardından maça dönecek olursak Jose Mourinho geçen hafta Adana Demirspor’a karşı sahaya sürdüğü kadroyla ortaya koyduğu cesur tavrını İzmir’de el büyüterek sürdürdü. Hem Dzeko hem de En Nesyri’yi sahaya süren Special One beklenenin aksine çift forvetle oynamayı tercih etmedi.

        Youssef’i sağ tarafa atan Mourinho kağıt üzerindeki hücum gücünü oyuna yansıtmayı başaramadı. Takım 45 dakika boyunca dağınık bir görüntü verirken tehlikeli yoklamalar yapan taraf da ev sahibiydi.

        "VE EN NESYRİ SAHNE ALDI"

        Fenerbahçe’de orta sahada üretim neredeyse hiç gerçekleşmezken takımın bir plan dahilinde oynadığını hissettiğimiz anlar da azdı. Geri koşmalarda da problem yaşayan Sarı-Lacivertliler kalesinde tehlikeler yaşadı.

        Fakat uzatma bölümünde sahneye Fenerbahçe’nin bir hayli ciddi yatırım yaptığı forveti Youssef En Nesyri çıktı. Muhteşem işler yapan elit forvet takımının soyunma odasına bir anda 2-0 önde gitmesini sağladı.

        "OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VERDİ"

        45 dakikalık planıyla sınıfta kalan Portekizli teknik direktör gollerin etkisiyle ikinci yarıya da iyi başlayan bir takıma sahipti. Ama oyuncu değişikliklerindeki hatalarıyla oyun üstünlüğünü tamamen rakibine bıraktı. Dzeko’nun maçı tamamlaması anlaması güç bir tercihti. Rakibin akın akın üstüne geldiği anlarda bir çözüm bulamaması eksi puan olarak hanesine yazdı.

        "İZMİR TEMSİLCİSİ BU PUANI FAZLASIYLA HAK ETTİ"

        Mourinho’nun üzerinde geçen yıl alınan 99 puanın ilginç bir baskısı var. Göztepe fiziksel olarak ayakta kaldı ve dakikalar geçtikçe Fenerbahçe’nin üzerine gitti. İzmir temsilcisi gücü doğrultusunda harika bir puanla evindeki sezon açılışını görkemli hale getirdi… Bu puanı da fazlasıyla hak ettiler.

        Fenerbahçe bu kayıpla sezon başı bir kaynama yaşayacaktır. Transfer çalışmaları hızlanacaktır. Camiada mental direnç çok düşük. Kaosa çok yakın bir ruh haline sahip herkes. Rize deplasmanı çok ama çok zor olacak.

        Mourinho’nun tercihleri iç odalarda negatif tonda konuşulurken bu sonuçla daha yüksek sesle dile getirilecektir. Nitekim Fenerbahçe maçların belli dönemlerinde güzel görüntüler sergilese de ortaya koyduğu futbol tatmin edici olmaktan çok uzakta. Bu da duyulur tonda rahatsızlıklara sebep olacaktır. Bu ligin zor bir lig olduğunu puan kayıplarıyla öğrenirse bu tablo pahalıya patlayabilir. Geçmişte fazlasıyla örnekleri var.

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