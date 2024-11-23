Ahmet Selim Kul yazdı: Aydın Oğuz!

Fenerbahçe, Kayseri’de skor üzerinden baktığımızda çok rahat bir galibiyet aldı. Rakibini soldan yıkan Sarı-Lacivertliler’de maçın şüphesiz yıldızı bu sezon ilk kez bir maçta forma giyen Oğuz Aydın oldu. Kostic de önünde oynayan arkadaşına eşlik etti ve maçın bir diğer yıldızı oldu. Ama detaylara indiğimizde şüphesiz dikkat çekmek gereken noktalar var.

Mourinho’nun “Top top top player” olarak tanımladığı Oğuz Aydın’ın 3. milli aradan sonra ilk kez bir 11’e başlaması bütün güzel fotoğraf içinde odaklanılması gereken bir sorun. Her ligin kendi dinamikleri vardır. Türkiye’de de Türk oyuncuları mutlaka olaya dahil etmeniz gerekir. Mourinho’nun bir şey inşa etmeye çalışırken dar bir oyuncu grubu kullanması hataydı. Mourinho gibi çok büyük isimler bu tip konularda iki tip davranış sergilerler… Ya inata çevirirler işi ya da hatadan hemen dönerek futbolcuya ciddi bir fırsat verirler ve verim alırlar. Mourinho kariyerine yakışan bir davranışla bu işi faydaya çevirmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta verdiği şansları iyi değerlendiren Samet ve Mert Hakan’ı da yine 11’de başlatması faydanın boyutunu arttırdı… Burada Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’nin en iyi duran top kullanıcısı olduğunu da bir kez daha vurgulamayı da unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte Fenerbahçe’nin edilgen oyundan uzaklaşması olumlu bir diğer gelişme. Lakin oyun içerisinde rakibin geride karşılandığı anlarda Amrabat’ın stoperlerin içine bu kadar gömülmesi Fenerbahçe’nin defansif organizasyonunu çok olumsuz etkiliyor. Bu bölümlerde 3’lü defansa dönülüyor olsa saygı duyarım. Ama Fenerbahçe’de Amrabat’ın 4’lü dizilen savunma hattında stoperlerin arasına girmesi sadece karmaşaya ve oyuncuların pozisyon hataları yapmasına sebep oluyor. Maçın 3-1 olduğu anla 4-2’ye geldiği an bence yukarıdaki konu nedeniyle oldukça sıkıntılıydı. Mert Hakan müthiş top kontrolü ve şık pasıyla işi bitirmese başka şeyler konuşuluyor olabilirdi.