Ahmet Selim Kul yazdı: Hem turu kaptı hem transfer yaptı

Fenerbahçe ligde amansız yarış içerisinde olduğu rakibine göre bir hayli şanssız kura çekmişti. Doğal olarak maça zorunluluklar dışında yedek takımla çıkan Sarı-Lacivertlilerde birçok oyuncunun kendini forma rekabetinin içinde hissetmesi maçın düşünülenden rahat geçmesini sağladı.

Türkiye’ye gelmiş en iyi forvetlerden biri olmasına rağmen ilk sezonunda şanssızlıktan kurtulamadığı ve yüzü eskidiği için bir türlü kendini tam anlamıyla beğendiremeyen Batshuayi’nin golleriyle rakibin gardını erken düşüren Sarı-Lacivertliler hem olağanüstü efor sarf etmeden hem de hasar almadan kupada çeyrek final biletini cebine koydu.

FENERBAHÇE MERT HAKAN’I KAZANDI Bunun yanında Fenerbahçe’de gecenin en önemli kazanımı Kayserispor maçında camia nezdinde bütün imajını negatife çeviren Mert Hakan oldu. Bu kısım önemli çünkü Mert Hakan Fenerbahçe kariyeri boyunca sahada çok fazla hata yaptı. Ama takım içerisinde artık tam anlamıyla kaptanlığını kabul ettirmiş durumda.- İsmail Kartal ile takımın yabancı liderleri arasında köprü, takımdaki doğal gruplaşmalar arasındaki bağ, herkesin derdine koşmaya çalışan anahtar ve neredeyse tüm oyuncular arasındaki tutkal olan Mert Hakan’ın bu özelliklerinden bağımsız futbolculuk özelliklerine de ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe.

FRED’İN MUADİLİ OLMAYA EN YAKIN İSİM Fred’in yokluğunda onun yapabildiklerini yapmaya en yaklaşık yeteneklere sahip olan Mert Hakan’ın Adanaspor maçıyla tutunduğu hayata bu maçtaki performansıyla geri dönmesi orta saha rotasyonunu mevcut haliyle düşünen Fenerbahçe için oldukça önemli bir kazanım oldu. Fenerbahçe hem turu geçti hem de orta sahaya içeriden bir transfer yapmış oldu.