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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Hem turu kaptı hem transfer yaptı - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Hem turu kaptı hem transfer yaptı

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı kaleme aldı

        Giriş: 07.02.2024 - 23:27 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:27
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        "Hem turu kaptı hem transfer yaptı"
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        Fenerbahçe ligde amansız yarış içerisinde olduğu rakibine göre bir hayli şanssız kura çekmişti. Doğal olarak maça zorunluluklar dışında yedek takımla çıkan Sarı-Lacivertlilerde birçok oyuncunun kendini forma rekabetinin içinde hissetmesi maçın düşünülenden rahat geçmesini sağladı.

        Türkiye’ye gelmiş en iyi forvetlerden biri olmasına rağmen ilk sezonunda şanssızlıktan kurtulamadığı ve yüzü eskidiği için bir türlü kendini tam anlamıyla beğendiremeyen Batshuayi’nin golleriyle rakibin gardını erken düşüren Sarı-Lacivertliler hem olağanüstü efor sarf etmeden hem de hasar almadan kupada çeyrek final biletini cebine koydu.

        FENERBAHÇE MERT HAKAN’I KAZANDI

        Bunun yanında Fenerbahçe’de gecenin en önemli kazanımı Kayserispor maçında camia nezdinde bütün imajını negatife çeviren Mert Hakan oldu. Bu kısım önemli çünkü Mert Hakan Fenerbahçe kariyeri boyunca sahada çok fazla hata yaptı. Ama takım içerisinde artık tam anlamıyla kaptanlığını kabul ettirmiş durumda.-

        İsmail Kartal ile takımın yabancı liderleri arasında köprü, takımdaki doğal gruplaşmalar arasındaki bağ, herkesin derdine koşmaya çalışan anahtar ve neredeyse tüm oyuncular arasındaki tutkal olan Mert Hakan’ın bu özelliklerinden bağımsız futbolculuk özelliklerine de ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe.

        FRED’İN MUADİLİ OLMAYA EN YAKIN İSİM

        Fred’in yokluğunda onun yapabildiklerini yapmaya en yaklaşık yeteneklere sahip olan Mert Hakan’ın Adanaspor maçıyla tutunduğu hayata bu maçtaki performansıyla geri dönmesi orta saha rotasyonunu mevcut haliyle düşünen Fenerbahçe için oldukça önemli bir kazanım oldu. Fenerbahçe hem turu geçti hem de orta sahaya içeriden bir transfer yapmış oldu.

        İRFAN CAN EĞRİBAYAT RUHU

        Parantez açmam gereken iki konu daha var. Birincisi İrfan Can Eğribayat. Kaleciliğiyle sağladığı katkının ötesiyle karakteri ve enerjisiyle bu takımın ne kadar önemli bir parçası olduğunu her saniye hissettiriyor. İrfan Can Eğribayat ruhu diye bir gerçek var ve Fenerbahçe taraftarı bunu çok sevdi.

        DEPLASMANDAKİ KATKI İÇERİYE TAŞINIRSA…

        Diğer parantez ise Türkiye’nin en iyisi olan Fenerbahçe deplasman tribününe… Şampiyonluk yarışında Galatasaray iç saha atmosferleri açısından çok önde… Fenerbahçe taraftarı ise deplasmanda takımına verdiği sıra dışı itici gücü içeriye taşıyabilirse iki takım arasındaki dengenin Fenerbahçe lehine bozulması işten bile değil.

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