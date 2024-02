Ahmet Selim Kul yazdı: Hem turu kaptı hem transfer yaptı

Fenerbahçe ligde amansız yarış içerisinde olduğu rakibine göre bir hayli şanssız kura çekmişti. Doğal olarak maça zorunluluklar dışında yedek takımla çıkan Sarı-Lacivertlilerde birçok oyuncunun kendini forma rekabetinin içinde hissetmesi maçın düşünülenden rahat geçmesini sağladı.

Türkiye’ye gelmiş en iyi forvetlerden biri olmasına rağmen ilk sezonunda şanssızlıktan kurtulamadığı ve yüzü eskidiği için bir türlü kendini tam anlamıyla beğendiremeyen Batshuayi’nin golleriyle rakibin gardını erken düşüren Sarı-Lacivertliler hem olağanüstü efor sarf etmeden hem de hasar almadan kupada çeyrek final biletini cebine koydu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT RUHU

Parantez açmam gereken iki konu daha var. Birincisi İrfan Can Eğribayat. Kaleciliğiyle sağladığı katkının ötesiyle karakteri ve enerjisiyle bu takımın ne kadar önemli bir parçası olduğunu her saniye hissettiriyor. İrfan Can Eğribayat ruhu diye bir gerçek var ve Fenerbahçe taraftarı bunu çok sevdi.

DEPLASMANDAKİ KATKI İÇERİYE TAŞINIRSA…

Diğer parantez ise Türkiye’nin en iyisi olan Fenerbahçe deplasman tribününe… Şampiyonluk yarışında Galatasaray iç saha atmosferleri açısından çok önde… Fenerbahçe taraftarı ise deplasmanda takımına verdiği sıra dışı itici gücü içeriye taşıyabilirse iki takım arasındaki dengenin Fenerbahçe lehine bozulması işten bile değil.