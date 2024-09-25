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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul yazdı: Talimat garabeti - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Talimat garabeti

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho'nun basın toplantısına girmemesi birkaç gündür gündemden düşmüyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul süreci değerlendirdi

        Giriş: 25.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:16
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        Talimat garabeti
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        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho’nun basın toplantısına girmemesiyle başlayan gündem bir süre daha bizi meşgul edecek gibi duruyor.

        Yayıncı kuruluş Türkiye’de özverili bir iş çıkarıyor ve buna karşılık rezil bir noktada olan kaçak yayın sorunuyla karşı karşıya. Bu konudaki tüm şikayetlerine katılıyor olsam da bu konunun gerekçe gösterilip farklı talimatların yayıncı kuruluşa göre düzenlenmesi futbola bir fayda getirmiyor.

        Türkiye’de basın toplantıları için “Flaş röportajlar bitmeden başlayamaz”, “En erken maç bittikten 75 dakika sonra yayınlanabilir” gibi kurallar futbolun gerçekleriyle bağdaşmıyor. Mourinho’nun isyan ettiği husus da Galatasaray’ın kurallara uymaması değil bu talimatlar. Galatasaray’ın veya yetkililerin bu konuyu sürekli üzerilerine alması gerekmiyor. Çünkü iki tarafın da aynı noktada olması gereken bir konu bu.

        Maç bittikten sonra neden en az 1 saat statta beklemek zorunda olsun teknik direktörler? Neden basın toplantılarını bütün kanallar canlı yayınlayamasın. Umarım bu olay bir milat olur ve bu talimatlar futbolun ve insanların gerçekçi şartlarına uygun olarak düzenlenir.

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