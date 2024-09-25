Ahmet Selim Kul yazdı: Talimat garabeti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Jose Mourinho’nun basın toplantısına girmemesiyle başlayan gündem bir süre daha bizi meşgul edecek gibi duruyor.

Yayıncı kuruluş Türkiye’de özverili bir iş çıkarıyor ve buna karşılık rezil bir noktada olan kaçak yayın sorunuyla karşı karşıya. Bu konudaki tüm şikayetlerine katılıyor olsam da bu konunun gerekçe gösterilip farklı talimatların yayıncı kuruluşa göre düzenlenmesi futbola bir fayda getirmiyor.

Türkiye’de basın toplantıları için “Flaş röportajlar bitmeden başlayamaz”, “En erken maç bittikten 75 dakika sonra yayınlanabilir” gibi kurallar futbolun gerçekleriyle bağdaşmıyor. Mourinho’nun isyan ettiği husus da Galatasaray’ın kurallara uymaması değil bu talimatlar. Galatasaray’ın veya yetkililerin bu konuyu sürekli üzerilerine alması gerekmiyor. Çünkü iki tarafın da aynı noktada olması gereken bir konu bu.