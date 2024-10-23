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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ahmet Selim Kul yazdı: Üçlü de oldu çift forvet de - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Üçlü de oldu çift forvet de

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi, Pettersson (k.k.), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Galatasaray'ın elde ettiği galibiyeti kaleme aldı.

        Giriş: 23.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:10
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        "Üçlü de oldu çift forvet de"
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        UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ni her anlamda koruması sebebiyle garİp bir saatte oynanan maça temsilcimiz bir de ilk kez 3-4-1-2 sistemiyle çıkıyordu. Hem ilk kez denenen 3’lü savunma hem de Young Boys faciasından sonra Rakip de adını çok fazla bilmediğimiz bir kuzey takımıydı. Aslında maç önünü okuduğumuzda bugünün can sıkıcı bir güne dönüşmesine sebep olabilecek birçok sebep vardı ortada...

        Fakat Galatasaray her geçen gün son yılların Real Madrid’ine benzemeye başladı. Ne denese ne yaşasa sonunda kazanan sıfatını koruyor. Maçı ilk yarıda sürklase etmeyi başaran temsilcimiz golü bulduğu dakikanın öncesindeki 10 dakikada rakibin girişimleri sebebiyle biraz sıkıntılı görüntü verse de geri kalan 35 dakikada adeta şov yaptı. Soyunma odasına 3-0 ile gitmeyi başaran Aslanlar bundan daha fazlasını da kaçırdı. Kaçan pozisyonlar da öyle tehlikeli atak vs. değil direkt olarak “Bu nasıl kaçar diyebileceğimiz pozisyonlardı.

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        Galatasaray’da Icardi ve Osimhen birlikte oynar mı sorusu çok hızlı yanıt bulurken bunun yanında Galatasaray 3’lü oynayabilir mi sorusu da pozitif bir şekilde karşılık buldu.

        İlk yarıda bana bu yazıyı yazdıran Galatasaray ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntüdeydi. Hem defansif hem de ofansif anlamında pasif bir görüntü sergileyen Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda sanki maç bitmiş gibi davranınca skor bir anda 3-2’ye geldi. Bunun ardından aklına Kasımpaşa ve RFS maçları gelen oyuncular vitesi yükseltirken rakibi durdurup büyük kabusu savuşturmayı başardılar.

        Galatasaray’ın 3’lü düzende pratiğini geliştirmesiyle ve 2 forvetli maç sayısının artmasıyla bu sorunların azalacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray’ın Elfsborg’un yarısı kadar bile iyi futbol oynayamayan Anadolu takımlarına karşı çift forvetle de üçlü savunmayla da hiç zorlanmayacağını görmek için alim olmaya gerek yok.

        Finale baktığımızda 3 maçta 7 puan Avrupa Ligi’ne çok iyi başlangıç sayılabilir. İç sahada hata yapmamak önemli. Umarım bizi ilk 8’de tutacak bu performans son haftaya kadar devam eder.

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