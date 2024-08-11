Ahmet Selim Kul yazdı: Yavaş yavaş

Yüksek nem, sıcak hava, sezon başı olması, Fred’in olmaması, Lille maçlarının ortası olması, Mourinho’nun oyun anlayışına uyum süreci, tipik oyunu yavaşlatmaya müsamaha gösteren Türk hakemi derken maçın başında önümüzde oyunu yavaşlatabilecek bir sürü sebep duruyordu. Syzmanski’yi Fred’in yerine kullanarak bu yavaşlatıcı birçok maddeye karşı çözüm üretmeyi deneyen Special One maç öncesi röportajında da orta sahaya iki ayağını kullanabilen ve oyunu hızlandırabilecek bir takviye istediğini de kendi tarzıyla anlattı.

FENERBAHÇE YARIM POZİSYON VERDİ Maç boyunca kalesinde toplam yarım tehlike gören Fenerbahçe oyunu her dakika kontrolünde tutmayı başardı. Lakin taraftarının geçtiğimiz yıldan kalan yüksek beklentileri karşısında 90 dakikalık performanstan birçok taraftar memnun kalmamıştır. REKLAM Bu oyun bu ligde hızlanmadıkça başarıya giden bir oyun değil. Mourinho’nun oynatmak istediği oyun tabii ki bu akşamki görüntü değil ama yavaş yavaş hızlanacak bu oyun bu akşam çok yavaş kaldı. Hiç risk yaşamamak elbette defans açısından problemli 3 Avrupa maçının ardından gecenin en pozitif tarafı.

MAKUL BENCİL Fiziksel sorun veya düşüş yaşamazsa Fenerbahçe taraftarını mest edecek ve rakipleri çok zorlayacak Saint Maximin’in nefis asisti onun düşünüldüğü gibi vurdumduymaz bir oyuncu değil sadece makul bencil olduğunu gösterdi. Yetenek seviyesine göre tercih ettiği bireysel oyun asla rahatsızlık vermiyor. Bu yüzden bu akşam da takımın hücum hattının en etkilisi olmayı başardı. Yavaş yavaş gelişecek Mourinho’nun Fenerbahçesi’nde şüphesiz hız en önemli belirleyici olacak. Bu oyun gereken hıza ulaşamazsa da bu ligde çok sorun yaşar. Buna bir kez daha tekrarlama sebebim geçmişten gelen tecrübelerim. Bu ligin de bu camianın da sayısız dinamiğine hakim olduğumu düşünen biri olarak bu hız konusunun çok kritik olacağını düşünüyorum