Ahmet Selim Kul yazdı: Yeni yıl dilekleri

Öncelikle herkese savaşın olmadığı, masum insanların ölmediği, çocukların herhangi bir sebepten dolayı gözyaşlarının akmadığı bir yıl dilerim. Mutluluk, sağlık, huzur, anlayış, empati, saygı, derinlik, vizyon dilerim. Dilemekten zarar gelmez… Ben izninizle yılın bu son yazısında Türk futboluna dair dilediklerimi sıralayacağım…

Sosyal medyada kulüplerin veya bilmediğimiz odakların hesapları üzerinden her türlü manipülasyon, hedef gösterme, itibar suikastı, toplumu birbirine düşürme eylemlerine karşı gerçek anlamda hukuki adımlar diliyorum.

6222 yasasının sadece tribünlere değil, medya mensubu, futbolcu, yorumcu, teknik direktör, yönetici, başkan ayrımı yapmadan herkese uygulanmasını diliyorum.

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Futbolda saçma sapan bir seviyedeki içi boş rekabetin yerini oyunu ön plana koyduğumuz, iyi oyunu hedeflediğimiz bir anlayışın almasını diliyorum…

Oyun süresinin 60 dakikalara doğru yaklaştığı bir lig diliyorum…

Hakemlerin kafasındaki 50 tilkiye, geçmiş hesaplara, iç hesaplaşmalara, intikam duygularına göre değil gördüklerine göre maç yönettiği bir yıl diliyorum…

Türk futbolunda herkesin işine dönmesini, alanında kalmasını diliyorum. Taraftarın taraftarlık, teknik direktörün teknik direktörlük, futbolcunun futbolculuk, gazetecinin gazetecilik, başkanların sadece başkanlık yaptığı bir yıl diliyorum..

Hakemlere oynayan, oyunu çirkinleştiren sahtekarlıklar yapan futbolculara kendi teknik direktör ve taraftarlarından tepki koyulmasını diliyorum…

Hakemlerimizin futbolu öğrenmelerini, maç izlemelerini ve dik duruşa sahip olmalarını diliyorum…

Etkileşim, taraftara şirin gözükmek, para, yöneticilere yalakalık hatta biat ederek mesleği iki paralık eden, ayağa düşüren sözde meslektaşlarımıza Allah’tan akıl, fikir ve hak ettiğini yaşamalarını sağlayacak bir ömür diliyorum…

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Türkiye’de futbol ve tribün kültürünün gelişmesini, sahaya yabancı madde atma ve olur olmaz anlarda veya en kolay başvurulan yöntem olarak küfür edilmesinin son bulmasını diliyorum.

TFF başkanın futbol bilen biri olmasını diliyorum. Türk futboluna tarihte görülmemiş şeyler yaşatmasına rağmen istifa etmeyi düşünmeme çılgınlığına karşı hidayet diliyorum.

Yöneticilere her defasında yalanlamalarına rağmen bütün odaklarının dönük olduğu sosyal medyadan etkilenmedikleri bir yıl diliyorum. Popülist söylemlerden kaçınan, kendi doğrularının arkasından giden, birbirine demediklerini bırakmayıp iki gün sonra aynı masaya oturmadıkları bir tıynet diliyorum.

Türkiye’deki futbol paydaşlarının çeşitli sebeplerle sürekli şımartılmasının sona ermesini diliyorum…

Bir çırpıda aklıma bunlar geldi… Zaten neredeyse hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini biliyorum. Dedim ya dilemekten zarar gelmez… Ama bu dileklerimin en azından bir kısmı gerçekleşmezse bu ülkede maçlara çocuklar gelmez, futbola ilgi daha hızlı bir şekilde azalmaya devam eder… Herkese bir kere daha mutlu seneler