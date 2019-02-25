Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, futbolcularının büyük maçlardaki motivasyonuna güvendiğini aktardı.
Taşyürek, kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Oyuncuların böyle maçlarda, üst ligdeki takımlarla karşılaştığında motivasyonları iyi oluyor. Buna güveniyoruz, inanıyoruz. Yarın sonuç almak adına sahadaki hücum faktörlerimizin tümünü kullanacağız. Neyimiz varsa kazanma adına sergileyeceğiz. Trabzon'da daha kontrollü oynadık. Bu maçta öyle bir düşüncem yok. Ümraniyespor'un da yarıştığı ligin güzelliklerini göstermesi adına seyir keyfi güzel bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un da kadro derinliğinin fazla olmadığını ifade eden Taşyürek, şunları kaydetti:
"Rakibimiz son hafta Göztepe'ye karşı iyi oynadı. İki kulvarda yarışıyoruz. Biz güç anlamında ligde ve kupada bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu yıllar önce Galatasaray başarmıştı. Birkaç sezon önce Giresunspor son 16 turuna kalınca şampiyonluk mücadelesini bırakmıştı. Son hafta da ligde kalmıştı. Gençlerbirliği maçında son 30 dakika fizik olarak iyi durumda olduğumuzu gösterdik. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz."
FEDERASYONA TEPKİ
Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Ümraniyespor'a haksızlık yaptığını savundu.
Trabzonspor ile yapacakları müsabakayı sahalarında oynayamayacaklarını hatırlatan Taşyürek, "Gerçekten yorgunuz. Federasyon planlamada bizim hiç esamemizi okumuyor. Bu, canımızı sıkıyor. Maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağız. Yine bir deplasman, stadı Trabzonsporlular dolduracak." şeklinde konuştu.
Fikstür zorluğundan da bahseden 46 yaşındaki teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:
"TFF ile iletişime geçildi. Onlar da yayıncı kuruluşu gösteriyor. Kupadaki Fenerbahçe maçında aynı şeyi yaşadık. Perşembe günü kupa maçı, cumartesi günü ise lig maçı oynadık. 'Pazartesi oynayalım.' demiştik. Yayıncı kuruluş, 'Işıklandırma olmazsa olmaz.' diyor. Biz bu turu geçtiğimizi varsayalım, yarı finalin oynanacağı günlerde Spor Toto 1. Lig'de de maç haftası var. Hiç hesaba katılmamış. Planlama yapılmamış. Bize adeta 'Bir an önce elenin de siz de rahat edin biz de rahat edelim.' diyorlar. Turu geçersek gerçekten kaos olacak.
Mart ayında seçim ve milli maç arası olduğu için fikstürde sıkışma olacak. Bizi nereye sıkıştıracaklar. Ümraniyespor adalet ve hakkaniyet istiyor. Bize deseler ki 'Saat 16.00'dan sonra ışıklandırması olmayan stada maç vermeyeceğiz.' ancak Galatasaray oynadı. Hatayspor, Medipol Başakşehir ile oynadı. Biz halı gibi sahamızda oynayamıyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Hatayspor yine oynuyor. Biz yine oynayamıyoruz. Ölçü ne? Siz bu kupayı neden yaptınız? Kızdığımız nokta bu. Tur atlamamız halinde aynı şeyler yaşanırsa tepki göstermemiz gerek. Bunu başkanımla da konuştum. Biz herkese eşit davranılmasını istiyoruz. Bir hak varsa herkese eşit dağıtılsın."
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