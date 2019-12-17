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Ahmet Tetik’in yeni teklisi dijital platformlarda yerini aldı. Daha önce Çukur dizisi için yazıp seslendirdiği “Çukurun Dibi” isimli parça ile 1 milyonu aşkın izlenmesiyle gündeme oturan Tetik, yeni şarkısıyla dinleyicilerden tam not aldı. Sözleri Tetik’e müziği ise Saki Çimen’e ait olan “Kendine Gel” isimli şarkı yayınlandığı günden itibaren ilgi gördü.

Elektrik-Elektronik mühendisi olan ve BKM Mutfak gibi birçok yerde sahneye çıkarak tiyatro oyunculuğunda da başarısını kanıtlayan Ahmet Tetik, 2010 yılından beri rap müzik ile uğraşıyor.