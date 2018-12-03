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Ahmet Ümit'in Ninatta'nın Bileziği opera sahnesinde!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ahmet Ümit'in, “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından uyarlanan "Ninatta" Operası’nı sahneliyor

03.12.2018 - 15:23 | Güncelleme:

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyerini yapan, Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” isimli romanından uyarlanan “Ninatta”, 13 -15 Aralık 2018 tarihlerinde, Kadıköy Süreyya Opera sahnesi’nde sahnede olacak.

Mehmet Ergüven’in rejisi ile sahnelenen Ninatta; bir anlamda ilklerin birleşimi özelliği ile dikkat çekiyor. Evrim Demirel’in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit’in ilk opera librettosundan doğan bir eser…

Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, Koro şefliğini Paolo Villa üstlenirken, dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan, hareket düzeni ise Canberk Yıldız’a ait.

Eser, Anadolu’nun kalbinde yeryüzünün ilk büyük imparatorluğu: Hitit topraklarında geçiyor. Barışa çağrı niteliğinde olan eser, günümüzde insanoğlunun aç olduğu bir konuya vurgu yapıyor.

Eserde, Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül, Muvatelli rolünü Caner Akgün ve Alper Göçeri, İnara rolünü Cenk Bıyık ve Serkan Bodur, Manni rolünü Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ve Deniz Likos, Arinna rolünü Jaklin Çarkçı ve Ayşe Özkan, Zuvappiş rolünü Turgut İpek ve Engin Yavuz dönüşümlü olarak oynayacaklar.

Ninatta 13-15 Aralık 2018 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde.

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