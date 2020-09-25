Ahmet Ünlü'nün bilgisine başvuruldu

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahmet Ünlü'nün, katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Ünlü'nün bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, Ünlü'nün açıklamalarına ve bilgisine başvurulmasına ilişkin şunları söylemişti:

"Yaklaşık 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. 350 kişiyi gözaltına alıp, tutuklamışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. Perşembe ve cuma günlerinden birinde bildiklerini anlatacak. 'Devlet bir kişinin ifadesini...' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor. Belki bir değerlendirme ortaya koydu. Ben bilmek zorundayım."