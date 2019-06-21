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HaberlerFutbol

Ahmet Ürkmezgil'den transfer açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, sansasyonel olmaktan uzak takıma yararlı oyuncuları transfer etmek için çalıştıklarını söyledi

Ahmet Ürkmezgil

Florya'daki Develi Restaurant'ta İstanbulspor Kulübünün düzenlediği yemeğe katılan Ahmet Ürkmezgil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ürkmezgil, şöyle konuştu:

"Bir haftadır Abdullah Avcı'nın yüzünü görmedim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Abdullah Avcı'nın elinde bir liste var. Bizim oyuncu izleme ekibimizin tespit ettiği oyuncular var. Sansasyonel olmaktan uzak takıma yararlı oyuncuları bulmak için çok başarılı bir yol izleyeceklerine inanıyorum. Tabii transfer biraz da şans işi oluyor. İnşallah iyi olur."

"AVCI İLE İNANARAK İMZALADIK"

Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirterek, "Abdullah Avcı ile gerçekten inanarak imzaladık. Tüm yönetim kurulu oy birliği ile Abdullah Avcı'da karar kıldı. Biz Şenol hoca ile de 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalıştık. Abdullah hoca bizim çalışma şartlarımıza ve mantalitemize uyuyordu. Bizim onu takdir edip, sevmemizin dışında o da Beşiktaş Kulübünü çok çalışacağı bir ortam olarak görüyor. Bu karşılıklı duygudan sonra Abdullah Avcı'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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