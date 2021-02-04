Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetenin ünlü ismi Ahu Tuğbay, dün teknesinde küçük bir kaza atlattı.

Deniz yolu ile Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, teknesinden inmek için ön tarafa doğru ilerlemek için hazırlık yapıyordu ancak talihsiz bir kaza geçirdi.