AİHM, Cizre'de sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili iki başvuruyu reddetti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),2015 yılının Aralık ayında Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde hak ihlalleri iddiasıyla yapılan iki başvuruyu oybirliğiyle reddetti.
AİHM; "Elçi Türkiye'ye karşı" başvurusuyla, beraber ele alınan "Ahmet Tunç ve diğerleri" ve "Tunç ve Yerbasan Türkiye'ye karşı" başvuruları hakkında "Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği" sonucuna vardı.
Mahkeme, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin Cizre olaylarıyla ilgili başvuruları değerlendirmeyi sürdürdüğünü, başvurucuların Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığını öne sürdüklerini ancak bunu kanıtlayamadıklarını bildirdi.
Ömer Elçi, bireysel başvurusunda Aralık ayında ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında ailesiyle birlikte yaşadığı Cizre'nin Nur mahallesinde mahsur kaldığını, evlerinin sürekli ateş altında kaldığını belirtmişti.
Elçi, bir keresinde avluya düşen bir havan mermisiyle camlarının kırıldığını, bitişikteki kardeşine ait evin güvenlik güçleri tarafından ateşe verildiğini iddia etmiş, ailesi ve 40 kadar komşularıyla 2016 yılının Ocak ayında mahalleden göçmek zorunda kaldıklarını kaydetmişti.
Ömer Elçi ve 15 diğer Cizreli 2015 yılında AİHM'e sokağa çıkma yasakları koşullarıyla ilgili acil başvuru yaparak, tedbir kararı alınmasını istemişler, mahkeme ise koşullar hakkında yeterli bilgi olmadığı gerekçesiyle bu başvuruyu da reddetmişti.
Elçi'nin daha önce sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak Mardin İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "tedbir" başvurusu da kabul edilmemişti.
Anayasa Mahkemesi sokağa çıkma yasaklarının yasal olup olmadığı ve yaşam hakkının ihlal edilip edilmediği konusunu ise hala değerlendiriyor.
"Ahmet Tunç ve Diğerleri" ile "Tunç ve Yerbasan Türkiye'ye karşı" dosyalarıyla ilgili karar da AİHM tarafından aynı gerekçeyle geri çevrildi.
Başvurucuların, Türkiye'de sokağa çıkma yasakları sırasında "yetkililerce işlenen hak ihlalleri konusunda bir cezasızlık uygulaması bulunduğu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının zedelenmiş olduğu" iddiaları ile bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir hukuk yolu olmaktan çıktığı yolundaki itirazları ise kabul edilmedi.
AİHM, başvuruda bulunanların "yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kalmadığı iddialarını kanıtlayacak yeterli somut delil sunmadıklarına", idare ve yargıda cezasızlığın egemen olduğu iddialarının başvurucuların iç hukuk yollarına başvurma koşulunu ortadan kaldırmadığına hükmetti.
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