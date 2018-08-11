AIK Stockholm - Elfsborg düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. AIK Stockholm, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Elfsborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. AIK Stockholm 36 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Elfsborg 16 puanda ve 13. sırada. AIK Stockholm son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Elfsborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 687 kodlu maçı oynayanlar; AIK Stockholm galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Elfsborg galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

AIK Stockholm son hafta oynanan Örebro maçında 1-2 kazandı.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

AIK Stockholm, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AIK Stockholm, kendi sahasında 18 gol attı, 5 gol yedi.

Elfsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elfsborg, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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