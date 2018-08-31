AIK Stockholm - Hacken maçı ne zaman?

AIK Stockholm ve Hacken, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 45 puanlı AIK Stockholm 1. sırada bulunuyor, Hacken 31 puana sahip ve 6. sırada. AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hacken, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; AIK Stockholm galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Hacken galibiyet oranı 4.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

AIK Stockholm son haftadaki Örebro müsabasında 1-2 kazandı.

Hacken ise Malmö FF karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AIK Stockholm, 21 gol attı ve 5 gol yedi.

Hacken, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hacken 10 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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