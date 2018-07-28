AIK Stockholm - Kalmar maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. AIK Stockholm, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Kalmar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. AIK Stockholm 33 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Kalmar 20 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kalmar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AIK Stockholm kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Kalmar sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

AIK Stockholm önceki hafta Örebro mücadelesinde 1-2 kazandı.

Kalmar, Djurgardens karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AIK Stockholm, 17 gol attı ve 5 gol yedi.

Kalmar, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kalmar 9 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ