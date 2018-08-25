AIK Stockholm - Trelleborg sahaya çıkıyor

AIK Stockholm ve Trelleborg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. AIK Stockholm 42 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Trelleborg 12 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi AIK Stockholm, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trelleborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 591 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AIK Stockholm kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Trelleborg sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

AIK Stockholm son haftadaki Helsingborg müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Trelleborg ise Elfsborg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

AIK Stockholm, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AIK Stockholm, kendi sahasında 19 gol attı, 5 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 8 gol atarken 16 gol yedi.

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