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Aile 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Aile’de bu hafta heyecanın dozu giderek artıyor. Serhat Koruzade’nin ölümünün ardından Soykanları zor günler beklerken, Devin ve Aslan arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Aile 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Aile’nin yayınlanan heyecan dolu 2. tanıtımında Yağmur’un çiftlik evine gelmesine Hülya sert tepki gösterirken, Devin kardeşini korumak adına Hülya ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Aslan ve İbo arasında gerilim tırmanırken, tüm olaylara Cihan’ın da dahil olması ve Aslan’la konuşmaları dikkat çekiyor. Devin’in haykırışının sebebi akıllarda soru işareti yaratırken, Aslan’ın Devin’e “Yarattığım canavara bakıyorum!” sözleri yeni bölüme dair merakı artırıyor.

İşte Aile’nin 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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