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Aile Bakanlığı, "Sigara söndürüldü" iddiasına suç duyurusunda bulunacak 0:00 / 0:00

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' başlıklı haber için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu haberde adı geçen anne G.K., 18 Aralık 2022 tarihinde bakanlığımıza bağlı kuruluşta kalan kızı B.N.S.'yi ziyareti esnasında yüzünde görülen izlerin sigara yanığı izi olduğunu iddia etmiştir.

"CİLT PROBLEMİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

B.N.S. ve kuruluştaki nöbetçi personel tarafından anneye, 'izlerin sigara izi olmadığı, çocuğun aile hekimi tarafından muayene edildiği ve cilt problemi gerekçesiyle polikliniğe yönlendirildiği' bilgisi verilmiştir.

ŞİDDET İZİNE RASTLANMADI RAPORU

Anne, çocuğun beyanına rağmen yüzünün fotoğraflarını çekerek farklı kişilerle paylaşmıştır. Anne G.K.'nin çocuğunu hastaneye muayene amacıyla götürme talebi üzerine B.N.S. bir devlet hastanesine yönlendirilmiş ve izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğu, çocuğun yüzünde, vücudunda herhangi bir istismara veya şiddete bağlı ize rastlanmadığına ilişkin rapor alınmıştır" denildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

DHA'da yer alan habere göre G.K. hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır" ifadeleri kullanıldı.