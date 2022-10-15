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Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli 12 Personel alımı ilanını yayımladı. Yüksek maaş ile işe başlama imkanı sunan bilişim personeli alımları için gereken şartlar ve tarihler belli oldu. ASHB bünyesindeki eksikliği karşılamak için Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim kadrosunda olmak üzere 12 kişi alınacak. Sözleşmeli personel alımında kontenjanlar belli oldu. İşte şartlar ve başvuru ekranı…

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  • Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 32.557 TL ile 65.108 TL maaş ile personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen bilişim personelleri için büyük bir fırsat olan bu ilan için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Yayımlanan ilana göre aranan özel ve genel şartlar belli oldu. Buna göre başvuruda bulunmak isteyen adayların bu şartları taşıması halinde belirlenen tarih aralığında işlem yapmaları gerekiyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı için gerekli şartlar nelerdir, nasıl başvurulur? İşte bilişim personeli başvuru ekranı
  • Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6. maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

    En düşük 32.557 TL, en yüksek 65.108 TL maaş ile belirtilen kadrolarda görevlendirme yapacağını belirten bakanlık, yayımladığı ilan ile söz konusu başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ayrıntıları ile paylaştı.
  • Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

    BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 17 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

    Adaylar e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve

    Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

    BAŞVURU YAPILACAK KONTENJANLAR NELER?

    ASHB bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 12 Sözleşmeli Bilişim personeli alıyor. Kontenjanlar Bakanlık tarafından duyurulmuş olan kılavuza göre,

    1 Siber Güvenlik Takım Lideri,

    2 Kıdemli Ağ Uzmanı,

    1 Kıdemli Sistem Uzmanı,

    2 Java Kurumsal Mimar,

    1 Kıdemli Java Yazılım Uzmanı,

    2 Java Yazılım Uzmanı,

    1 Front End Yazılım Uzmanı,

    2 Net Yazılım Uzmanı,
  • Aile Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alımı başladı! 32.557 TL ile 65.108 TL arası maaşla Bilişim Personeli ilanını kaçırmayın!

    GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    - Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

    - Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

    - GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

    - Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,

    - Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir.

    - En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),

    - ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

    ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Adayların özel olarak sözleşmeli Bilişim alanındaki nitelikleri sağlıyor olması gereklidir.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

    - Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    - (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği

    - Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.

    - Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

    - Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

    - Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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