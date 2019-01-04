Aile boyu 'Manik Atak'

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Barış Dinçel'in yönettiği, eşi Bihter Dinçel'in senaryosunu yazdığı ve Devrim Yakut ile başrolü paylaştığı 'Manik Atak', seyirciden ilgi görmeye devam ediyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği oyun, geçmişin dünya meselelerini eğlenceli bir dille sahneye taşıyor.
Bihter Dinçel, eşi Barış Dinçel ile birlikte çalışmayı şu cümlelerle özetliyor; "Biz on iki yıldır beraberiz ve ilk defa yazar, oyuncu ve yönetmen üçgeninde birlikte iş yapıyoruz. Genel olarak evde pek iş konuşmayı sevmezken, bu projede bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk." Barış Dinçel ise bu konuda "Tanıdığınız ve zekasına çok güvendiğiniz biriyle bir şeyler yapmak şahane. Yazar duruşuyla ilgili bir iddiası olmadı Bihter'in. Sanki yazar başka biriymiş gibi, o sadece oyuncuymuş gibi, texti yoruma ve eleştiriye açıp bize çok fazla alan bıraktı. Hiç bir dezavantajı da olmadı. Aksine işini bu kadar iyi bilen oyuncularla çalışmak büyük bir lüks" dedi.
14 Ocak ve 20 Ocak'ta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 'Manik Atak'ta bir rolden çıkıp diğerine müthiş bir hızla bürünen Devrim Yakut ile Bihter Dinçel, çapkın rejisörden, ev hanımına, kuralcı babadan, jandarmaya, leopar kraliçesinden, öğrenciye, egoist oyuncudan, 10'dan fazla karakteri canlandırıyor.
Oyunun Konusu :
Bu, tesadüfi bir karşılaşma değildi, planlıydı!
Yeri, saati, sebebi belliydi.
İki kadın!
Kim olduklarını biliyorlardı ama henüz birbirlerini tanımıyorlardı. İkisi de tuhaf şeyler olabileceğini ihtimallerine dahil etmişti ama dakikalar ilerledikçe bu karşılaşmanın, sebebinden taşan, manik bir karnavala dönüşeceğini tahmin etmemişlerdi!
Namlunun ucundaki o kadın mıydı, öbürü mü? Geçmiş miydi, yoksa gelecek mi?
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