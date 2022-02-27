Aile boyu sahte senet çetesi kefaletle serbest 0:00 / 0:00

İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'nce sahte senet düzenleyerek çok sayıda kişiyi 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Mehmet A., kardeşleri Mesut A., Ömer A. ile Eser G.'den çok sayıda kişinin şikâyetçi olduğu öğrenildi. Zanlılardan Mehmet A.'nın minibüs ortaklığı bulunan iki kişiden biri adına 1 milyon 650 bin liralık sahte senet hazırlayıp zanlılardan Eser G.'ye verdiği, bu kişinin de senedi icraya verdiği belirlendi.

Ayrıca Mehmet A.'nın diğer ortağına da 500 bin lira kredi çektirdiği, karşılığında minibüsü teminat gösterdikleri ve ortağının ödenmeyen taksitler nedeniyle faiziyle birlikte 700 bin lirayı bulan borcu ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan Mehmet ve Mesut A. 50'şer bin lira, Eser G. 25 bin lira kefaletle, Ömer A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, teleskopik cop, 88 bin lira tutarlı 3 senet, 2 çek, alacak notlarının bulunduğu ajanda, başkaları adına kayıtlı 3 tapu ve başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildiği öğrenildi.