Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep" gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar liranın üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığı bilgisini paylaşan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden, İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacağı da aktarıldı.