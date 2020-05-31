Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından otizmli çocuklar için tematik rehber

AA

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, otizmli bireye sahip ailelere, 65 yaş üzeri yaşlılara, kronik hastalığı bulunan yaşlılara, özel gereksinimli bireyler ile işitme engelli bireyler ve ailelerine yönelik hazırlanan rehberlerden sonra, otizmli çocuklara yönelik bilgilendirme amacıyla hem basılı hem de görsel çalışmanın tamamlandığını ve ilgili videonun sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirtti.

Otizmli bireyler için bilgilendirici videoların Türk işaret diline çevrildiğini de aktaran Selçuk, "Otizmli ailelere yönelik rehber de basım aşamasında. Koronavirüs salgını sürecinde bilgiye ulaşma; bilgiyi edinebilme ile bilgiyi anlamanın her zamankinden çok daha büyük bir önem kazandı." ifadelerini kullandı.

- EBA'daki dersler ve Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotları da çevrildi

Daha önce de özel ve resmi tüm kuruluşlarda kalan yaşlı ve zihinsel engelliler için rehberler hazırlandığını hatırlatan Selçuk, EBA TV'de yayınlan derslerin ve Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işaret dili tercümanlarınca Türk işaret diline çevrildiğini de belirtti.

Selçuk, ayrıca, "Yeni Koronovirüs Nedir?", "Yeni Koronovürüs Riskine Karşı 14 Kural" ve "Kovid-19 Nedir?" bilgilendirme videolarının görme engelliler için seslendirildiğini, işitme engelliler için de işaret dili anlatımı ile hazırlanarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlandığını bildirdi.

- "Eğitime evden bilgisayarla devam edebiliyorum"

Otizmli çocuklar için yayımlanan videolarda çocukların dilinden mevcut durumda evde neler yapıldığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Videolarda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sıralarda ailemle birlikte evdeyiz. Her gün yaptığımız şeyleri yapmıyoruz. Her zaman görüştüğümüz insanlarla görüşmüyoruz. Dışarıda yapmayı sevdiğim aktiviteleri yapamıyoruz. Koronavirüs adında insanları hasta eden bir virüsten bahsediliyor. Ateş ve öksürüğe yol açtığı söyleniyor. Ancak annem ve babam evde benim için yeni bir program hazırladı. Evde yapmayı sevdiğim etkinliklere yenilerini ekledik. Evde iyi zaman geçirebiliyoruz. Daha çok oyun oynuyoruz. Virüsten korunmak için ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkıyorum. El dezenfektanı kullanıyorum ve dışarıda maskemi takıyorum. Okulum şu anda tatilde. Bu süreçte okula gitmeyeceğim. Eğitime evden bilgisayar ve internet aracılığı ile devam edebiliyorum. Bazen çok gergin ve agresif olabiliyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Bu durumda ailem kendimi güvende hissettiriyor ve hep böyle sürmeyeceğini söyleyerek beni sakinleştiriyor. Güvenli şekilde, insanlara temas etmeden dışarı çıkabiliyoruz. Kimi zaman hava almak, yürümek bana iyi geliyor."