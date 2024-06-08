Aile Destek ödemeleri hesaba yattı mı? Program bir sene daha uzatılacak mı?
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Kurban Bayramı nedeniyle erken bir tarihe çekildi. Bu ay toplamda 4 milyar TL ödeme yapacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler için tarih verdi. Konuyla ilgili başka bir soru ise "Aile ve Destek Ödemeleri uzatılacak mı?" oldu. İşte, detaylar...
Aile Destek Ödemeleri Haziran ayı için beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin hesaba yattığını açıkladı. Peki, Aile ve Destek Ödemeleri hesaba yattı mı? Ödemeler uzatılacak mı? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL