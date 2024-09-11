Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
Binlerce vatandaşın yararlandığı Aile Destek Ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasının ardından, vatandaşlar Eylül ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Program kapsamında hanelere çocuk desteği de ödeniyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri 2024 Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Ödemelerinden binlerce hane yararlanıyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemelere ek olarak, 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk desteği de sağlanıyor. Ödeme alan vatandaşlar, Bakanlıktan Eylül ayı için tarih bekliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.