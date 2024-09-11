Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Ödemelerinden binlerce hane yararlanıyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemelere ek olarak, 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk desteği de sağlanıyor. Ödeme alan vatandaşlar, Bakanlıktan Eylül ayı için tarih bekliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...