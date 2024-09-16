Aile Destek ödemeleri Eylül ayı yattı mı, ne zaman hesaba yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı yıl sonuna kadar uzatıldı ve Eylül ödemeleri için araştırmalar başladı. Destekten yararlanan haneler program kapsamında çocuk desteği olarak ek ödeme de alıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Eylül ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
Binlerce ailenin yararlandığı Aile Destek ödemelerinde sıra Eylül ayına geldi. Yıl sonuna kadar uzatılan program dahilinde 850 ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Ek olarak, çocuk sahibi ailelere de çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Eylül ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ YATTI MI?
Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri henüz yatmadı. Bakanlıkta konu hakkında bir açıklama bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.