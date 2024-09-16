Binlerce ailenin yararlandığı Aile Destek ödemelerinde sıra Eylül ayına geldi. Yıl sonuna kadar uzatılan program dahilinde 850 ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Ek olarak, çocuk sahibi ailelere de çocuk sayısına göre 350 ile 650 TL arasında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Eylül ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...