Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yaralandı. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri tamamlandı mı, yoksa bir yıl daha uzatılacak mı? İşte Aile Destek Programı ödemelerinde son gelişmeler...