Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman hesaplara yatacak? Aile Destek Paketi Ödemeleri uzatıldı mı?

        Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

        2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı açıklanan Aile Destek Programı'nın Ağustos ödemeleri yattı, gözler Eylül ayına çevrildi. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemelerden binlerce aile yararlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, geçen ay toplamda 3,8 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri 2024 Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2022 yılında, 12 aylık bir program olarak tasarlanan Aile Destek Programı'nın bir sene daha uzatılmasına karar verildi ve ödemelerin yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Destekten yararlanan vatandaşlar, Ağustos ayı ödemelerini aldı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

        3

        2024 AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız."

        4

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

        5

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        6

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        7

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem