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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek ödemeleri Mart 2024: Aile destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar oldu, şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler Bakanlık'ta! Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

        Sosyal yardıma başvuran kişilere 12 ay süreyle ödenen aile destek ödemeleri, 850 ile 1.250 TL arasında değişiyor. Ödemeler, hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi göz önüne alınarak yapılıyor. Sosyal yardımdan yararlanan binlerce vatandaş,"Aile destek ödemesi Mart ayı ne zaman yatacak?" diye soruyor. İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 08:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:49
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        İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan aile destek ödemeleri için e-devlet veya kişinin ikamet ettiği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapılabiliyor. Mart ayına girmemizle beraber, destek alan aileler, ödemelerin ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, Mart aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

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        2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

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        - Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250 TL ödenir.

        - Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100 TL ödenir.

        - Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir.

        - Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.

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        AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

        1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

        3 çocuklu hanelere - 450 TL

        4 çocuklu hanelere - 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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