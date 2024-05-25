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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek, bitti mi, uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

        Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek, bitti mi, uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

        Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan Aile Destek Ödemelerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İhtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen, 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren Aile Destek Paketinden faydalanıyor. Peki Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:08
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        Aile Destek ödemeleri son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere bildirilmişti. Destek paketinden yararlanan vatandaşlar Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, Aile Destek Ödemeleri/ Paketinde son durum

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        AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

        Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor.

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.

        Mayıs ayındaki ödemeler 14'ü itibarıyla hesaplara yattı.

        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

        Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.

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