Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemeleri ne zaman bitiyor, yıl sonu mu? Aile Destek Programı Aralık ödemeleri son mu?

        Aile Destek Programı ne zaman bitiyor? Aralık ayı ödemeleri son mu?

        İki yıldır, dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Aile Destek Programı bu sene için tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar uzatılan destek ödemelerinin son taksitinin yatırılmasıyla, 2025'te bir kez daha başvuru dönemi başlayacak. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Normal şartlarda Haziran ayında tamamlanan Aile Destek Programı yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Kasım ödemelerinin yapılmasından sonra destekten yaralanan binlerce aile, son ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Bu zamana kadar hanelere 103,2 milyar lira yardım yapılan program, Aralık ayında ödemenin son kez yatmasıyla sonlanacak.

        3

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor