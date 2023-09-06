Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA | Eylül 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

        Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

        Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Programı ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım ödemeleri, 850 TL ile 1.250 TL aralığında olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödeniyor. Aile Destek Programı Eylül ayı ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. İşte Eylül 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 1 yıl daha uzatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve süreli olarak gerçekleştiriliyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Paketi ödemeleri ikametgâh adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

        Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        3

        EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Eylül ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Fakat önceki ödemeler göz önüne alındığında Eylül ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

        Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

        Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor