Aile Destek ödemeleri için açıklama geldi! Aile Deste Programı uzatıldı
4.2 milyon ailenin yararlandığı Aile Destek Programı, 12 aylık sürecini doldurmuş ve Temmuz ayında sona ermişti. Geçtiğimiz sene de programın bitmesine rağmen bir yıl daha uzatılan ödemelerin bu sene de uzatıldığı açıklandı. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne kadar süreyle uzatıldı? İşte, detaylar...
12 aylık bir program olan Aile Destek Programı, Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz sene program bir yıl daha uzatılan ödemeler için gözler Aile ve Sosyal Bakanlığı'na dönmüştü. Beklenen açıklama geldi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın uzatıldığını açıkladı. Peki, 2024 Aile ve Destek Ödemeleri ne kadar uzatıldı? İşte, detaylar...
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımla Aile Destek Programının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"4,2 milyon aileye destekte bulunduğumuz Türkiye Aile Destek Programımızı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın takdirleriyle yıl sonuna kadar uzattık. Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR SÜREYLE UZATILDI?
Normal şartlarda Temmuz ayında biten Aile Destek Ödemeleri 2024 Aralık ayına kadar uzatıldı.
2024 TEMMUZ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI
Bakan Göktaş: "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, 'Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık" dedi.