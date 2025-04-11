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        Haberler Bilgi Ekonomi AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 NİSAN | Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi ve son durum ne?

        Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son durum nedir?

        İhtiyaç sahibi hanelere aylık düzenli ödeme desteği sağlayan Aile Destek Programı'nda gözler nisan ayına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın sona erip ermediği ya da uzatılıp uzatılmadığı merak konusu olurken, hak sahipleri ödeme takvimine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, son durum ne? İşte Aile Destek Paketi ödemelerinin geleceğine dair güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:03
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        Aile Destek ödemeleriyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 2022 yılında hayata geçirilen ve belirli gelir düzeyinin altındaki ailelere her ay destek sunan programın 2025 yılında devam edip etmeyeceği merakla araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum ve olası gelişmeler...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

        2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada; "Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

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        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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