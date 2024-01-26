Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DESTEK ÖDEMESİ: Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak? Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zamlarının ardından gözler Aile Destek Paketi ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, Aile Destek ödemelerine yapılacak zam oranı kadar, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri de hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2024 Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:22 facebook

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Aile Destek Paketi ödemeleri her ay ilgili bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılmaya devam ediyor. Emekli ve memur zamlarının ardından Aile Destek ödemelerinin zamlı yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, "Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belitti. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.