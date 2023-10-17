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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DESTEK ÖDEMESİ| Aile Destek Programı Ekim ayı ödemleri başladı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Programı Ekim ayı ödemleri başladı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

        Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Hatırlanacağı gibi Aile Destek Paketi ödemeleri geçtiğimiz Temmuz ayında bir yıl daha uzatılmıştı. Eylül ayı ödemeleri yapıldı. Gözler ise Ekim ayının başlamasıyla birlikte Ekim ayı ödemelerine çevrildi. Peki, 2023 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan kritik açıklama geldi.İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:56
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        Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri başladı mı? Ekim ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ödemlerle ilgili kritik açıklama geldi. Peki, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 12 Eylül Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti. Ekim ayı ödemeleri 10 Ekim Salı günü başladı. Hak sahipleri hesaplarına yatan ödemleri dilediği zaman çekebilecekler.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

        Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        #Aile Destek Ödemesi
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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