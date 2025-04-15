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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi bitti mi? 2025 Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

        Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi?

        Aile Destek ödemelerinde sona gelindi. 2022 yılında dönemsel olarak başlatılan Aile Destek Programı 2024 yılının aralık ayında sona ermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahibi ailelere verilen Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Peki, "Aile Destek ödemesi bitti mi? 2025 Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı?" İşte 2025 Aile Destek ödemelerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 20:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:38
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        Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayı itibarıyla sona eren Aile Destek Paketi ödemelerinin devam edip etmeyeceği hak sahiplerini tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? 2025 Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi?" İşte Aile Destek ödemesine ilişkin tüm detaylar...

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

        Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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